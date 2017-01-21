سامباولي: هذا الأمر يجعل تدريب ميسي “صعب المنال”

قال الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية، إن تفكيره خلال مواجهة الأحد، أمام أوساسونا، بالجولة الـ19 لليجا، منصب على “الخروج بنتيجة تحافظ على ما حققه الفريق حتى الآن على ملعب صعب للغاية لفريقه”.

واستعرض سامباولي، بعضًا من نتائجه السيئة، أمام فرق مؤخرة الترتيب، حيث إنه خلال تعادل مع سبورتينج خيخون، وخسر أمام غرناطة، وهو ما يعني حصوله على نقطة من إجمالي 6 أمام الفرق متذيلة الترتيب.

وأشار إلى أنه يعتقد، أن لاعبيه يؤدون “جيدًا خارج ملعبهم”، مثلما حدث خلال آخر مباراة له خارج قواعده والفوز برباعية نظيفة أمام ريال سوسييداد في “أنويتا”، والتي تعتبر “أفضل مباراة له خارج ملعبه”.

وتمنى أن يواصل الفريق الأندلسي، على نفس النسق “لمواصلة الحفاظ على موقعه في الترتيب حتى النهاية”.

ورفض سامباولي، الحديث عن تدريب برشلونة؛ لأن هذا الأمر، سيعد انتقاصًا من قدر إشبيلية، الذي يرتبط معه بعقد لعامين.

وأكد “أفكِّر فقط في هذا النادي (إشبيلية)، على الرغم من أن “تدريب (ليونيل) ميسي، يروق للجميع، لكن هناك أمور صعبة المنال”.

وقال في هذا الصدد: “كان بإمكاني تحقيق هذا الأمر (كمدرب للمنتخب الأرجنتيني)، لكنني كنت التزمت مع إشبيلية. الجميع سعيد. أشعر بالسعادة هنا، وليس لدي طموح خارج هذا النادي حاليًا”.

ويحتل الفريق الأندلسي، المركز الثاني بـ39 نقطة ويبتعد بفارق نقطة وحيدة خلف ريال مدريد المتصدر، المتبقي له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، فيما يقبع أوساسونا في قاع الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.

كووورة

شام تايمز

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