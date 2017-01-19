تخصيص شركة تاميكو لإنشاء مصنع أدوية في المنطقة الصناعية بالسويداء

خصصت إدارة المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بالسويداء الشركة الطبية العربية تاميكو بمساحة 53 دونما لإنشاء مصنع للأدوية البشرية وفق ما ذكر مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء المهندس علاء أبو عمار.

وأوضح أبو عمار في تصريح اليوم أن هذا القرار يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الشركة ضمن المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون وتوقيع محضر اتفاق معها نهاية العام الماضي لافتا إلى أنه تم منح الشركة مهلة ستة أشهر للبدء بأعمال التنفيذ والبناء للإقلاع بالعمل.

وأشار أبو عمار إلى أن العمل جار حالياً للبدء بتنفيذ منطقة جمركية على مساحة 60 دونماً وأخرى حرة على مساحة 200 دونم في المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها الأمانة العامة للمناطق الحرة.

يشار إلى أنه تم نهاية العام الماضي تخصيص المؤسسة العامة للمطاحن بمساحة 50 دونماً لإقامة محطة مطحنة وصومعة حبوب بالإضافة لتخصيص المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بمساحة 7 دونمات لإقامة محطة توليد كهربائية.

سانا

شام تايمز

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