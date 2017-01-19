سانا : ضحايا بالقذائف الصاروخية في حلب وريف حمص

ارتقى شهيدان جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة حلب.

وذكر مراسل سانا أن مجموعات إرهابية تنتشر في الريف الجنوبي الغربي استهدفت حيي باب جنين وباب أنطاكية السكنيين بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بارتقاء رجل وابنته وإصابة شخصين آخرين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات.

وبين مصدر طبي في مشفى الجامعة أن سيارات الإسعاف نقلت إلى المشفى جثماني رجل وطفلته إضافة إلى شخصين آخرين أصيبا بشظايا قذائف صاروخية حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهما.

واستشهدت طفلة في الـ12 من الشهر الجاري نتيجة انفجار عبوة متفجرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي سليمان الحلبى في الجهة الشرقية لمدينة حلب كما وقعت أضرار مادية الاثنين الماضي جراء استهداف التنظيمات الإرهابية حي الحمدانية السكني في حلب بـ10 قذائف صاروخية.

استشهاد شخص برصاص القنص جراء استهداف تنظيم “جبهة النصرة” قرية الشنية بريف حمص

وفي وقت سابق اليوم استشهد شخص جراء استهداف المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” قرية الشنية بريف حمص الشمالي الغربي برصاص القنص.

وذكر مراسل سانا في حمص أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية الطيبة الغربية بريف منطقة الحولة استهدفت صباح اليوم برصاص القنص الأراضي الزراعية في قرية الشنية شمال غرب مدينة حمص بنحو 30 كم ما أسفر عن “استشهاد شخص”.

وينتشر في منطقة الحولة إرهابيون تابعون لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية يعتدون على المواطنين في القرى المجاورة بالقذائف ورصاص القنص لمنعهم من مزاولة أعمالهم اليومية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes