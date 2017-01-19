روسيا تعلن تنفيذ أول عملية مشتركة مع تركيا بحلب وتدعم قوات النظام بدير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أطلقت، يوم الأربعاء، أول عملية مشتركة لها مع الطيران التركي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في مدينة الباب.

وقال رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، في بيان رسمي “تم إشراك 9 طائرات ضاربة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بما في ذلك 4 طائرات من طراز سو-24إم، و 4 من طراز سو-25، وقاذفة سو-34، وذلك بالإضافة إلى 8 من القوات العسكرية التركية، ومنها 4 من طراز F-16 و4 من طراز F-4، في عملية جوية تم تنسيقها مع الجانب السوري”.

وبين رودسكوي أن الطيران الروسي والتركي يستهدف 36 منشأة تابعة للمسلحين، مشددا على أن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تنفذها القوات الجوية الروسية والتركية من أجل هزيمة تنظيم “داعش” في ريف مدينة الباب.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق من يوم الاربعاء، إن نفذ ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) قرب مدينة الباب في سوريا.

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها تركيا في شهر آب الماضي، لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.

من جهة أخرى، أعلن رودسكوي أن مسلحي تنظيم “داعش” يشنون حاليا هجوما واسعا ومستمرا على مواقع القوات السورية في دير الزور، التي تقوم بحمايتها مجموعة من الجيش السوري منتشرة في المدينة من قبل ومدعومة من القوات الجوية الروسية.

وأوضح الفريق الروسي، أن “هناك وضع صعب للغاية يمر به محيط مدينة دير الزور، التي لا تزال محاصرة من قبل إرهابيي داعش منذ حوالي 3 سنوات، ويشن المسلحون، مستغلين تفوقهم العددي الكبير، هجوما مستمرا على مواقع الجيش السوري”.

وشدد المسؤول العسكري على أن سكان دير الزور سيواجهون “إبادة جماعية حقيقية في حال سيطرة داعش على المدينة”.

وأشار رودسكوي إلى أن القوات الجوية الفضائية الروسية تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لدعم الوحدات التي تدافع عن دير الزور ولإحلال استقرار الوضع في المدينة ومحيطها.

وتمكن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش), مساء الاثنين، من التقدم في مدينة دير الزور و إحكام حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق الإمداد المؤدية منه وإليه, وذلك عقب هجمات ومعارك مع الجيش النظامي.

يشار الى ان “داعش” يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم.

شام تايمز

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