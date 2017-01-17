ألمانيا : توجيه تهمة الشروع بالقتل لشبان ألمان اعتدوا بالضرب على لاجئ سوري

قالت وسائل إعلام ألمانية، أن شرطة مدينة فورتسبورغ جنوبي ألمانيا، اعتقلت ثلاثة شبان ألمان، اعتدوا بالضرب على لاجئ سوري وتسببوا له بجروح خطيرة.

وفي التفاصيل فقد بدأت مشادة كلامية أول أمس السبت، بين السوري (25 عاماً) والشبان الثلاثة، ما لبثت أن تحولت لعراك عنيف، طعن السوري خلاله بأداة حادة، ونقل إلى مشفى فورتسبورغ.

ووصل الشاب إلى المشفى وهو بحالة حرجة، إلا أن حالته استقرت لاحقاً.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشبان بعد عملية بحث واسعة النطاق، وقالت إن أعمارهم (17-20-22) عاماً، وتم اتهامهم بالشروع بالقتل.

ووفق التحقيقات، فإن أحد أسباب الشجار بين الطرفين، هو مشكلة سابقة بينهما في ناد ليلي قبل بضعة أيام، ولا مؤشرات على أن الحادثة مرتبطة بكراهية الأجانب.

شام تايمز

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