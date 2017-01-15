الفصائل تستعيد السيطرة على نقاط في بلدتي بسيمة وعين الخضرا .. سانا : ضربات مركزة على تحركات إرهابيي “جبهة النصرة جنوب حضر بريف القنيطرة

حقق الجيش النظامي, يوم الأحد, تقدماَ في منطقة وادي بردى بريف دمشق, حيث تمكن من السيطرة على منطقة عين الخضرا , بالتزامن مع قصف مدفعي واشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة في عين الفيجة..

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن الجيش النظامي سيطر على عين الخضرا في منطقة وادي بردى بشكل كامل.

وبحسب المعلومات فقد اندلعت اشتباكات عنيفة ترافقت مع قصف مدفعي من النظامي على مواقع المسلحين في عين الفيجة.

وفي سياق متصل, قالت مصادر مؤيدة إن النظامي سيطر على مرتفع رأس الصيرة المطل على بلدتي عين الفيجة ودير مقرن في منطقة وادي بردى.

جاء ذلك عقب ساعات على خروج ورشات الصيانة من نبع الفيجة في وادي بردى بريف دمشق عقب حادثة اغتيال اللواء أحمد الغضبان المسؤول عن ملف المصالحة في المنطقة.

و تعطلت امس عملية إصلاح الأضرار في نبع الفيجة بعد يوم واحد من إنجاز اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية والمسلحين المسيطرين على قرى الوادي.

الفصائل تستعيد السيطرة على نقاط في بلدتي بسيمة وعين الخضرا

تمكنت الفصائل المقاتلة اليوم الأحد من استعادة السيطرة على نقاط في بلدتي بسيمة وعين الخضرا في منطقة وادي بردى بعد أقل من 12 ساعة من إحكام قوات “حزب الله” السيطرة عليهما جراء القصف الصاروخي والمدفعي العنيف.

وقال ناشطون، إن الثوار قاموا بهجوم معاكس على مواقع قوات الأسد وقوات “حزب الله” في بلدتي بسيمة وعين الخضرا .

في السياق ذاته، تمكنت الفصائل من التصدي لمحاولة عناصر النظام التقدم على محور أرض الضهرة من جهة جرود إفرة بالتزامن مع قصف مدفعي مصدره الحرس الجمهوري على الجبال المحيطة في بلدات الوادي.

فيما أفاد مصدر عسكري لمراسل سانا :

الجيش العربي السوري يكبد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد الحربي وتوجه ضربات مركزة على تحركاتهم جنوب حضر بريف القنيطرة

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة محاولة تسلل إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي إلى إحدى النقاط العسكرية جنوب قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية في قرية حضر اشتبكت صباح اليوم مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة هاجمت إحدى النقاط العسكرية مستغلة الأجواء المناخية في موقع الدلافة جنوب القرية.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد “إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في صفوف تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية”.

ولفت مراسل سانا إلى أن مدفعية الجيش العربي السوري وجهت ضربات مركزة على تحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في تل الحمرية جنوب قرية حضر “وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين”.

إلى ذلك أشار المراسل إلى أن المجموعات الإرهابية أطلقت صباح اليوم نيران رشاشاتها باتجاه الأراضي الزراعية جنوب قرية حضر ما تسبب “بإصابة شخصين بجروح”.

وتشكل قرية جباتا الخشب ومحميتها وكراً رئيسيا للتنظيمات الإرهابية ولا سيما جبهة النصرة التي تتلقى مختلف أنواع الأسلحة والأجهزة المتطورة من العدو الإسرائيلي بغية شن اعتداءات على قرى محافظة القنيطرة الآمنة بالقذائف والرشاشات المتنوعة.

شام تايمز

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