وول ستريت جورنال : ترامب يلمح لإمكانية إلغاء عقوبات روسيا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إنه سيبقي العقوبات المفروضة على روسيا “لفترة من الوقت على الأقل” وإنه أيضاً لن يلتزم بسياسة صين واحدة إلى أن يرى تقدماً من بكين فيما يتعلق بالعملة والتجارة.

وقال ترامب في المقابلة التي نشرت يوم الجمعة “إذا تقدمنا وإذا ساعدتنا روسيا حقاً فلماذا يفرض أي فرد عقوبات إذا كان شخص ما يفعل بعض الأشياء العظيمة حقاً؟”

وبسؤاله عما إذا كان سيؤيد سياسة “صين واحدة” بشأن تايوان التي التزمت بها الولايات المتحدة في علاقاتها مع بكين على مدى عقود قال ترامب “كل شيء يخضع للتفاوض بما في ذلك سياسة صين واحدة”.

(REUTERS)

شام تايمز

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