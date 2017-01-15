ألمانيا : الشرطة تبحث عن شخص قام بضرب امرأة ثمانينية و سرقة محفظتها !

تبحث الشرطة في مدينة فرانكفورت عن شخص قام بضرب إمرأة مسنة (80 عاماً) في منطقة بورنهايم، في كانون الأول الماضي.

وبحسب ما أفادت صحيفة بيلد، فإن المشتبه به قام بلكم المسنة في وجهها وأفقدها توازنها مما تسبب بسقوطها وإصابتها إصابات بليغة.

وعندما سقطت أرضاً قام بسرقة محفظتها التي كان يوجد بداخلها حوالي 40 يورو.

وعممت الشرطة صور المتهم وطلبت ممن يتعرف عليه أو يملك معلومات عنه الاتصال على الرقم 06975553111.

شام تايمز

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