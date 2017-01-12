ميسي يستخدم السلاح الخاص في إنقاذ برشلونة

أشهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سلاحًا واحدًا في وجه منافسي برشلونة خلال أول 3 مباريات في العام الجديد 2017.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن ميسي سجل هاتريك استثنائي لبرشلونة خلال أسبوع، في إشارة لتألق النجم الأرجنتيني في هز شباك المنافسين بسلاح الركلات الحرة.

وسجل ميسي هدف حسم التأهل لبرشلونة من ركلة حرة، منحت الفوز لفريقه بنتيجة 3-1، واقتناص بطاقة العبور إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

ويوم الأربعاء الماضي، ضرب أيقونة برشلونة الفريق نفسه بركلة حرة، منحت الأمل للبلوجرانا في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز بلباو بنتيجة 2-1 بملعبه “سان ماميس”.

ويوم الأحد الماضي، أنقذ ليونيل ميسي برشلونة من خسارة محققة أمام فياريال، بتسجيل هدف التعادل من ركلة حرة بطريقة رائعة في المقص الأيمن، ليقتنص البارسا نقطة ثمينة خارج ملعبه.

كووورة

شام تايمز

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