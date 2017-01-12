وصلة مدح من سواريز لميسي بعد عبور أتلتيك بيلباو

فاز نادي برشلونة على أتلتيك بيلباو 3-1، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الإياب لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

وأشاد المهاجم الدولي الأوروجوياني لنادي برشلونة لويس سواريز، بزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدف التأهل لبرشلونة في مرمى أتلتيك بيلباو.

وقال سواريز في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية بعد المباراة: “الشيء المهم هو أن الهدف الذي سجلته ساهم في وصول الفريق إلى الدور المقبل، نحن سعداء للعمل الذي قمنا به”.

وأشاد سواريز بزميله ليونيل ميسي، وأوضح: “ميسي هو الأفضل في العالم وفي كل مباراة يظهر لنا ذلك، إنه دائما ما يفاجئنا بشيء جميل”.

وأضاف: “في الشوط الأول كنا نلعب بهدوء ولا نريد أن نخسر كل ما لدينا، كنا متقدمين، وبعد أن سجلوا الهدف حاولنا استعادة التركيز، لكن ميسي حسم الأمر بركلة حرة رائعة”.

واختتم: “الفوز جعل كل شيء يتغير نفسيًا بالنسبة لنا، أما الحكام فهم يخطئون ويصيبون ودائما ما يتحدث الجميع عن ذلك، لكن علينا أن نستمر في العمل”.

كووورة

شام تايمز

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