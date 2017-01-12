التحكيم الإسباني يفتح النار على بيكيه

بات جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني مهددًا بتوقيع عقوبات ضده، بسبب هجومه على التحكيم في وسائل الإعلام.

وكان بيكيه اتهم الحكام بالتحيز ضد برشلونة، واحتساب قرارات عكسية، وذلك عقب مباراتي أتلتيك بيلباو في ذهاب دور ال16 لكأس ملك إسبانيا، وفياريال في الدوري.

وذكرت إذاعة “كادينا كوب” الإسبانية أن لجنة الحكام قدمت شكوى ضد بيكيه لدى لجنة المسابقات، وتضم الشكوى ملفين بهما تصريحات المدافع الدولي الإسباني، لاتخاذ العقوبات اللازمة.

وأضافت أن لجنة المسابقات، ستقوم بالاستعانة بقاض للتحقيق في هذه الشكوى، لمعرفة مدى إمكانية توقيع عقوبات ضد بيكيه من عدمه.

وأشارت إلى أن هذه العملية ربما تستغرق شهرًا، وإذا ثبت إدانة بيكيه، فإنه من المنتظر تغريمه 3 آلاف يورو، بواقع 1500 يورو لكل واقعة.

وأثارت تصريحات بيكيه مزيدا من الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية، مما استدعى تحرك مسؤولي برشلونة لاحتواء الأزمة بتصريحات بها بعض اللوم ضد لاعب الفريق.

كووورة

شام تايمز

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