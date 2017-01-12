بريطانية تطعن حبيبها بعدما أكل رقائق البطاطا الخاصة بها !

سيتوجب على امرأة بريطانية أن تمضي الأشهر الستة القادمة خلف القضبان عقاباً لها، بعد أن أقدمت على طعن حبيبها بالسكين وهي تحت تأثير الكحول، لأنه تناول رقائق البطاطا الخاصة بها.

وتقول التقارير الصحفية المحلية إن الخلاف بدأ عندما خرجت مارغريت كلايتون (34 عاماً) برفقة سيمون هيل في زيارة لمنزل أحد الأصدقاء، وقام الصديق بإعداد المشروبات و رقائق البطاطا للضيوف.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، عندما اكتشفت مارغريت أن سيمون تناول جميع رقائق البطاطا، أقدمت على طعنه في كتفه بسكين، قبل أن يغادرا منزل صديقهما، ومن ثم عاد سيمون خوفاً على سلامته، بحسب موقع إليت ديلي.

وقال المحامي العام ريتشارد بروي إن مارغريت كانت بالكاد تتذكر الحادثة لأنها كانت شبه غائبة عن الوعي بتأثير المشروبات الكحولية، وكان هناك بعض الجروح على جسدها لم تستطع أن تقدم تفسيراً لها.

واعترفت مارغريت بذنبها في الاعتداء على سيمون، وحكم عليها القاضي في محكمة التاج بمدينة بلاكبيرن بالسجن لمدة 26 أسبوعاً عقاباً لها على ما فعلت.

شام تايمز

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