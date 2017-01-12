زوجان بريطانيان يتبنيان طفلاً اصطناعياً بعدما يئسا من الإنجاب !

بعد أن أخبرهما الأطباء بأنهما لن ينجبا أي طفل، قرر زوجان بريطانيان أن يتصلا بفنان مختص بتصميم و صناعة الدمى وطلبا منه تصميم طفل يشبههما ، وبدءا بالتعامل معه على أنه طفل حقيقي بالفعل.

وقام الزوجان كريستال وتيري ديوك بتحقيق حلمهما بالحصول على طفل، وعوضاً عن إنجابه في المستشفى، تلقى الزوجان ديوك طفلهما في طرد بريدي، وشهد الأقارب والأصدقاء عملية فتح الطرد وإخراج الطفل منه.

وقالت كريستال: “لقد أسميته جورج وهو بالفعل كما تخليته على الدوام. أنفه وعيناه يشبهان أنف وعيني تيري” ، وأضافت: “لقد أنفقت حوالي 250 جنيهاً إسترلينيا على هدايا عيد الميلاد من أجل جورج واصطحبته لمقابلة بابا نويل”.

من الجدير بالذكر بأن كريستال وتيري دفعا مبلغ 350 جنيهاً استرلينيا للفنان لقاء عمله، وبعد إنجازه العمل بإتقان أرسل الفنان الطفل داخل طرد بريدي إلى الزوجين الذين استقبلاه كما لو أنها يستقبلان طفلاً حقيقياً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

شام تايمز

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