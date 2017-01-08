مطلق نار “فلوريدا” كان جندياً في العراق .. و FBI لا تستعبد الإرهاب

قال مكتب التحقيق الفدرالي اليوم السبت إن المسلح الذي فتح النار على مسافرين في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا كان جندياً سابقاً في العراق، وأنه نفذ الهجوم بمفرده، وكان يمتلك هوية تخص الجيش الأمريكي.

وأضاف المكتب، أنه لا يستبعد أن يكون هناك دوافع تتعلق بالإرهاب حيال الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 8 قبل أن يتم اعتقاله.

وكان المسلح واسمه استيبان سانتياغو (26 عاماً) وصل على متن رحلة قادمة من كندا ببندقية مؤمنة في أمتعته ثم استلم حقيبته وتوجه لدورة المياه ولقمها بالذخيرة قبل أن يخرج ويفتح النار.

ولم يصب مطلق النار بأذى إذ أن أفراد قوات الأمن لم يطلقوا عليه النار وقالت الشرطة إنه من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الهجوم، إلا أن محققي مكتب التحقيقات الاتحادي لم يستبعدوا أي دوافع وراء الهجوم ومنها الإرهاب.

وعلق الآلاف من الركاب بالمطار منهم من قرر المكوث داخل الطائرات ومنهم من اصطف خارج المطار ، فيما هرب البعض للنجاة بحياتهم.

وظل المطار مغلقا لساعات مع انتشار المئات من قوات الأمن في المكان، ونقلت حافلات الركاب إلى مواقع مختلفة لقضاء ليلتهم.

شام تايمز

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