أردوغان : نجري دراسة لمنح الجنسية لعدد من السوريين والعراقيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن بلاده تجري دراسة حالياً لمنح الجنسية لعدد من السوريين والعراقيين الموجودين داخل وخارج مخيمات اللجوء في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في فعالية أقامتها ولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وقادة الرأي.

وأضاف الرئيس التركي “بموجب الدراسة التي تجريها وزارة الداخلية، سنمنح جزءاً من السوريين والعراقيين الجنسيات وذلك بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة”.

وتابع في ذات السياق “لأن ضمن هؤلاء أناس مؤهلون بشكل جيد، مثل المهندسين، والمحاميين والأطباء وما شابه ذلك، سنعمل على الاستفادة منهم. فبدلاً من أن يعملوا هنا وهناك بشكل غير قانوني، فليعملوا كأبناء لهذا الشعب”.

وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا والعراق، جزء منهم يقيمون في مخيمات، والبقية في المدن.

شام تايمز

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