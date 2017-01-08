أرادت إنقاذ ابنها فقتلها النمل .. هذه قصتها

توفيت امرأة، بعد ربطها بشجرة تعجّ بالنمل السام في إحدى قرى بوليفيا حين حاولت إنقاذ ابنها من تهمة سرقة سيارة وطلبت فك وثاقه وربطها مكانه.

وكانت الضحية قد ذهبت لإنقاذ ابنها، الذي كان قد رُبط سلفاً بالشجرة، من قبل مجموعة من الناس الغاضبين، كانوا قد اتهموه بمحاولة سرقة إحدى سيارتهم.

كما تلقت ابنتها العقوبة ذاتها، لكنها وشقيقها الأكبر نجوا وتعافا الآن من الإصابات، وقالت تقارير محلية إن الثلاثة تعرضوا أيضاً للضرب والحرق.

ورغم محاولة الشرطة إنقاذ المرأة البالغة من العمر 52 عاماً، إلا أنها توفيت في المستشفى بعد وقت وجيز.

وقد عانت من مشاكل في التنفس نتيجة تورم حاد في الحلق الذي انسد، بعد أن تعرضت قصبتها الهوائية لقرصات النمل السام.

ووقعت الحادثة المروعة في ليلة رأس السنة الجديدة في كارانافي في بوليفيا، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومترا شمال شرقي العاصمة لاباز.

شام تايمز

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