بعد نحو شهرين على فوزه في الانتخابات.. الكونغرس يصادق على انتخاب ترامب رئيسا لامريكا .. ترامب: خسارة الديمقراطيين سبب الحديث عن تدخل روسيا بالانتخابات

صادق الكونجرس الأمريكي على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي التي منحت الفوز للجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من تشرين الثاني 2016 .

وأحصى أعضاء الكونغرس, بحسب وكالات أنباء, عدد الأصوات التي فاز بها كل مرشح في المجمع الانتخابي، فكان نصيب دونالد ترماب من نيويورك 304 أصوات، بينما حصلت منافسته، هيلاري كلينتون، على 227 صوتا.

كما فاز مايك بنس بمنصب نائب الرئيس جامعا 305 من الناخبين الكبار.

وكان جمهوريان من الناخبين الكبار قرروا, في التاسع عشر من كانون الاول الماضي, عدم تأييد ترامب، كما قرر خمسة من الناخبين الديموقراطيين الكبار عدم التصويت لكلينتون.

وتلا نائب الرئيس جو بايدن النتيجة على أعضاء الكونغرس بعد الانتهاء من حساب الأصوات.

وعمل نواب ديموقراطيون على عرقلة هذا التصديق عبر الحديث عن التدخل الروسي في الانتخابات او حصول خروقات للحقوق المدنية، او تسجيل خلل في عمل الانتخاب الالكتروني.

الا ان جو بايدن رفض كل هذه الحجج لانها غير موقعة من قبل نائب او سناتور من كل من مجلسي النواب والشيوخ، كما تقضي بذلك القوانين الفدرالية.

يشار الى ان الرئيس الاميركي لا ينتخب مباشرة من الشعب، بل يختار الناخبون ناخبين كبارا سبق وان اجتمعوا في التاسع عشر من كانون الاول الماضي في كل ولاية من ولايات البلاد الخمسين.

وبات الان بامكان ترامب ان يقسم اليمين في العشرين من الشهر الحالي كما يقضي بذلك الدستور، ليصبح رئيس الولايات المتحدة.

ترامب: خسارة الديمقراطيين سبب الحديث عن تدخل روسيا بالانتخابات

أرجع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الحديث عن التأثير الروسي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى “الخسارة الفادحة” التي مني بها الديمقراطيون.

وقال ترامب، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “السبب الوحيد للنقاش الدائر حول اختراق حسابات الحزب الديمقراطي، ذات الحماية الضعيفة، هو الخسارة الفادحة التي مني بها الديمقراطيون، والتي جعلتهم يشعرون بالحرج الشديد”.

وتوصل تقرير جديد للمخابرات الأمريكية نُزعت عنه السرية أمس الجمعة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بشن “حملة تأثير” في 2016 تستهدف انتخابات الرئاسة بهدف تقويض العملية الديمقراطية وتشويه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال التقرير: “نؤكد مجددا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يفضلون الرئيس المنتخب ترامب بشكل واضح”.

وأضاف: “ونؤكد أيضا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى دعم فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترامب حيثما أمكن من خلال تشويه صورة الوزيرة كلينتون ووضعها علنا في مقارنة سلبية معه”.

شام تايمز

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