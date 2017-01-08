تركيا : نقل لاجئين سوريين من مخيم قديم لآخر جديد في هاتاي

تعتزم ولاية هطاي جنوبي تركيا، الأسبوع المقبل، نقل اللاجئين السوريين من مخيم تاكال بقضاء يايلاداغي إلى مخيم بوينويوغون الجديد بقضاء ألتن أوزو في الولاية.

وتأتي عملية النقل التي ستكون على شكل مجموعات، في أعقاب استكمال إنشاء المخيم الجديد في قضاء ألتن أوزو الذي بدأت أعمال بنائه قبل نحو 6 أشهر.

ويتسع المخيم الجديد لنحو 10 آلاف شخص، وسيستقبل إلى جانب لاجئي تاكال، آخرين مقيمين في مراكز أخرى بقضاء ألتون أوز.

ويعد تاكال أول مخيم أنشأته السلطات التركية، حيث تستضيف منذ 6 سنوات ألفي و900 شخصا فيه.

(ANADOLU)

شام تايمز

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