مجددا .. قتلى وجرحى مدنيين بغارات تركية على مدينة الباب بريف حلب .. تركيا تعلن إسقاط طائرتين تابعتين لداعش ومقتل عدد من عناصره شمال سوريا

سقط قتلى وجرحى من المدنيين, يوم السبت, جراء غارات جوية تركية على مدينة الباب في ريف حلب.

وبحسب معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن قتلى وجرحى سقطوا بقصف مصدره الطيران التركي, على أحياء عدة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقالت مصادر معارضة إن ستة قتلى على الأقل قضوا إضافة الى سقوط عدد من الجرحى جراء القصف التركي على مدينة الباب.

ومن جانبها قالت مصادر مؤيدة إن ما يقارب الـ 8 قتلى وأكثر من عشرة جرحى سقطوا منيجة القصف على الباب.

وتتركز المعارك بريف حلب على مشارف مدينة الباب بين الجيش الحر” المدعوم تركياَ و”داعش”, وسط قصف تركي على مواقع التنظيم في المدينة, فيما طلبت تركيا من التحالف الدولي تقديم دعم جوي لانتزاع الباب.

ويشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها مدنيون في مدينة الباب بغارات جوية تركية, وكان آخرها الشهر الماضي حيث قضى 47 شخصا بينهم 9 نساء و41 طفلاً نتيجة القصف التركي على المدينة.

وواجهت تركيا في وقت سابق اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مدنيين اثر غاراتها في سوريا، في حين تؤكد أنقرة انها تقوم بما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وتأتي الغارات التركية على مدينة الباب، في إطار دعمها لفصائل معارضة سورية تسعى لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من المدينة التي تشكل معقلا له، وضمن عملية “درع الفرات” التي تسعى تركيا منها لضمان حدودها وطرد التنظيم والقوات الكردية من كامل الشريط المتاخم لحدودها.

تركيا تعلن إسقاط طائرتين تابعتين لداعش ومقتل عدد من عناصره شمال سوريا

اسقط سلاح الجو التركي , يوم السبت, طائرتين بدون طيار تابعتين لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في شمالي سوريا ضمن عملية درع الفرات, والتي بدأت في شهر اب الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الجيش التركي قوله انه ” قتل 21 مسلحاَ من داعش ودمر 12هدفا للتنظيم شمالي حلب، في الساعات الـ 24 الماضية”.

وتتركز المعارك بريف حلب على مشارف مدينة الباب بين الجيش الحر” المدعوم تركياَ و”داعش”, وسط قصف تركي على مواقع التنظيم في المدينة, فيما طلبت تركيا من التحالف الدولي تقديم دعم جوي لانتزاع الباب.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة “درع الفرات”، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد “داعش” والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم “داعش” اهمها جرابلس ودابق وصوران.

وتعارض الحكومة التدخل التركي شمال سوريا وتعتبره “عدواناَ”, في حين اعلنت تركيا على لسان عدد من مسؤوليتها ان العملية مستمرة حتى زوال كل التهديدات التي تشكلها “المنظمات الارهابية”.

شام تايمز

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