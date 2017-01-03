مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته بثنائية أمام وست هام

افتتح مانشستر يونايتد مبارياته في عام 2017، بالفوز على مضيفه وست هام بهدفين دون رد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثنائية يونايتد، خوان ماتا وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 63 و78 من زمن المباراة.

وحقق جوزيه مورينيو الفوز السادس على التوالي مع الشياطين الحمر في الدوري، كما احتفل الحارس دي خيا بمباراته رقم 250 مع الفريق الأحمر بالخروج بشباك نظيفة.

بهذا الفوز حافظ مانشستر يونايتد على المركز السادس برصيد 39 نقطة، بينما قبع وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

‏أول كرة خطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة العاشرة، لمصلحة وست هام، ولكن يتألق دي خيا بالتصدي لها ويحولها لركنية.

ومع حلول الدقيقة 15، يحصل سفيان فيجولي على بطاقة حمراء لاحتكاكه بفيل جونز مدافع يونايتد، وهي البطاقة الحمراء الأسرع هذا الموسم.

ويتدارك لاعبو مانشستر يونايتد الأمور، ويبدأون في السيطرة والضغط من أجل إحراز هدف في شباك المنافس.

وتصل الكرة لإبراهيموفيتش داخل منطقة الجزاء بفضل تمريرة متقنة، إلا أنه سددها بغرابة في السماء.

وتضيع من الشياطين الحمر فرصة هدف محقق، بعد أن سدد فالنسيا من داخل منطقة الست ياردات ليتصدى لها حارس المرمى وترتد للينجارد أمام المرمى الخالي، ولكنه يسدد في القائم الأيسر بغرابة شديدة.

ويباغت لاعبو وست هام بهجمة مرتدة سريعة، ينهيها لانزيني بتسديدة صاروخية يتصدى لها دي خيا بصعوبة.

ومثلما كان الحال في الشوط الأول، جاء التهديد الأول في الشوط الثاني من جانب وست هام، إثر ارتقاء من أنطونيو لعرضية باييه، ولكن الكرة ذهبت لخارج المرمى.

وكاد وست هام أن يباغت الضيوف، بعد أن انفرد أنطونيو بدي خيا بفضل تمريرة ساحرة من لاتزيني، ولكن الحارس الإسباني يتألق وينقذ الكرة ببراعة.

وكالعادة يلجأ مورينيو لإشراك راشفورد، الذي يتألق كعادته ويقود هجمة من الجانب الأيسر ويراوغ ثم يمرر عرضية أرضية لماتا الذي يقابل الكرة بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

ويسدد بول بوجبا كرة قوية، تمر جانب القائم الأيمن لأصحاب الأرض بسنتيمترات قليلة.

ويكرر بوجبا التسديد على المرمى ولكن تلك المرة مستقبلا عرضية راشفورد، ولكن الكرة تذهب لخارج المرمى.

ومن كرة ترتد من الدفاع وتصل لإبراهيموفيتش، يسددها زلاتان محرزا الهدف الثاني والذي أثبتت الإعادة عدم صحته لتسلل المهاجم السويدي، ولكن الحكم احتسبه.

ويواصل راشفورد توزيع هداياه، ويرسل عرضية لهيريرا قابلها الأخير بتسديدة “على الطاير” ولكن يتألق راندولف في التصدي لها.

كووورة

شام تايمز

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