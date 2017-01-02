سوار الأسد يطلق مشروعاً من أجل سورية

لندن ـ “شام تايمز”: أنشأ سوار الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، مؤسسة أبحاث مقرها لندن أسماها (آراميا)، وسيقوم بإشهارها رسمياً خلال كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال سوار، نجل نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، في بيان “إن آراميا معهد أبحاث مستقل مكرّس من أجل المساعدة في بناء مستقبل أفضل لسوريا ومنطقة الشرق الأوسط ككل”.

واضاف أن مؤسسة آراميا “ستعمل أيضاً على رسم غد جديد للشرق الأوسط لعدم تكرار المآسي الأخيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة”.

يشار إلى أن “آراميا” مشتقة من اللغة الآرامية التي انطلقت مع قيام الحضارة الآرامية في وسط سوريا، واصبحت اللغة المهيمنة في الهلال الخصيب بدءاً من القرن الخامس قبل الميلاد بعد هزيمة المملكة الآشورية.

وما تزال اللغة الآرامية مستخدمة بين اتباع كنائس مسيحية آرامية في سوريا ودول أخرى في المنطقة.

شام تايمز

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