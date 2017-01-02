مصادر :الجيش النظامي يقتحم بلدة عين الفيجة .. الغوطة الشرقية تُحمّل الدول الراعية للاتفاق مسؤولية الخروقات .. سانا: القضاء على إرهابيين وتدمير آلياتهم بريف حمص

أفادت مصادر إعلامية موالية، مساء الأحد، أن الجيش النظامي تمكن من الدخول إلى بلدة عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق، وسط اتهامات المعارضة بمواصلة القصف الجوي على المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان النظامي تمكن من التسلل الى بلدة عين الفيجة، حيث تدور اشتباكات مع فصائل معارضة.

وأشارت بعض المصادر الموالية إلى انه تمت السيطرة على النبع من قبل النظامي، في حين قالت مصادر أخرى أنه تمت السيطرة على بعض النقاط في البلدة.

ونشرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر لم تسمها قولها انه تمت السيطرة على نبع الفيجة، وأن كوادر مؤسسة المياه والصرف الصحي في دمشق وريفها دخلت للمنطقة بهدف إصلاح الأضرار، لافتة إلى ان ضخ المياه للعاصمة وريفها سيبدأ يوم الاثنين.

ولم يصدر تأكيد رسمي حول الوضع في منطقة وادي بردى أو إعلان للسيطرة على النبع من قبل قوات النظامي.

ويأتي ذلك عقب أنباء عن استمرار القصف الجوي على وادي بردى, وسط معارك على محور بسيمة, بالتزامن مع خروج مئات المدنيين من قرى المنطقة باتجاه الروضة بريف دمشق.

يشار إلى أن العاصمة ومحيطها تعاني لليوم التاسع على التوالي من أزمة مياه، حذرت الأمم المتحدة من عواقبها.

وتصاعدت الاشتباكات والمعارك بين النظامي والمعارضة المسلحة منذ أيام في منطقة وادي بردى بريف دمشق، بغية استعادة السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي يسري فيها ينبوع رئيسي تستمد منه العاصمة معظم إمداداتها من المياه, وسط تبادل التهم حول استهداف منشأة عين الفيجة.

ثوار وادي بردى يطالبون الفصائل بإشعال الجبهات

أصدرت الفصائل المقاتلة بمنطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي بياناً رسمياً إلى الجهات والحكومات التي صادقت على وقف إطلاق النار في الداخل السوري برعاية روسيا وتركيا، أكدت فيه التزامها بالاتفاق في الوقت الذي واصل فيه النظام استهداف المنطقة بالبراميل المتفجرة وصواريخ الفيل.

وورد في البيان أن قوات النظام و ميليشيا حزب الله اللبناني تشن حملة عسكرية عنيفة لليوم الـ11 على التوالي في محاولة منهم للسيطرة على نبع الفيجة الشريان الوحيد لـ6 ملايين سوري في دمشق وريفها.

وأضاف البيان ” منذ ان تم إبلاغنا من قبل الوفد التفاوضي للجيش السوري الحر بأن الاتفاق يشمل وادي بردى، التزمنا به حرصاً على حياة 100 ألف مدني محاصر في المنطقة وأوقفنا كافة الأعمال القتالية بتاريخ 30/12/2016، لكن النظام والميليشيات المساندة له قصفت من بداية الساعات الأولى للاتفاق وادي بردى بالبراميل المتفجرة وصواريخ الفيل وحاول باقتحام المنطقة من كافة محاول الاشتباك في خرق جائر للهدنة، حيث اضطرت الفصائل للتصدي لهم وكبدتهم خسائر فادحة.

و طالب بيان القيادة العامة منطقة وادی بردی، الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها والضغط على النظام والميليشيات الموالية له لوقف هذا الخرق الواضح في الاتفاق من أجل الحفاظ على حياة المدنيين في العاصمة دمشق من خلال التدخل لإدخال ورشات الصيانة المؤسسة مياه عين الفيجة – بضمانة سلامتها من قبل الفصائل الموجودة ضمن المنطقة – وحماية المدنيين من قصف التظام لنطقة و ادي بردی وفي حال عدم تجاوب الاطراف الضامنة لتنفيذ الاتفاق.

كما ناشدت كل الفصائل العسكرية الحرة العاملة في الداخل السوري بنقض الاتفاق واشعال الجبهات دفاعاً عن منطقة وادي بردى، كما شدد البيان على أن النظام اتخذ ذريعة كاذبة لتبرير قصفه للمنطقة بوجود عناصر ومقرات تابعة لتتظيمات ارهابية، مؤكداً على عدم وجود أي مقرات لتنظيم فتح الشام أو تنظيم الدولة ضمن المنطقة ،

مشدداً على أن كل المقاتلين الموجودين ضمن المنطقة ينتمون لفصائل عسكرية ثورية تابعة للقيادة الموحدة للجيش السوري الحر أو هم من أبناء المنطقة الذين سارعوا لحمل السلاح دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ، ونوه البيان إلى أن والفصائل قامت بتاریخ سابق ٢٠١٦/۰۱/۱۳ بمحاربة تنظیم الدولة الذي كان متواجداً في جرود المنطقة وطردته منها بشكل نهائي بعد تدمير مقراته وقتل وتشريد عناصره.

الغوطة الشرقية تُحمّل الدول الراعية للاتفاق مسؤولية خروقات النظام

حمّل المجلس المحلي في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية في بيان أصدره أمس الأحد، الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، مسؤولية الخروقات، كما طالبه بالضغط على النظام وميليشياته لوقف جميع خروقاتهم، و إرسال مراقبين دوليين لضبط وقف إطلاق النار.

ودعا المجلس المحلي من خلال بيانه الأطراف الراعية للاتفاق بضرورة إرسال مراقبين دوليين لضبط وقف أطلاق النار في سوريا عموماً وفي الغوطة الشرقية ووادي بردى خصوصاً حيث يشهدا هذه الأيام تصعيد غير مسبوق، وأعرب المجلس عن استعداده للتعاون التام مع أي لجنة قد تدخل للأشراف على وقف اطلاق النار.

كما أشار المجلس المحلي في بيانه أن النظام و حلفائه حققوا تقدماً كبيراً في الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين في مناطق كانت تعتبر نفوذ للثوار مستغلين التزام كافة الفصائل الثورية المقاتلة باتفاق الهدنة المعلن، حيث قامت قوات النظام باستخدام كافة الأسلحة التي طالت المدنيين الآمنين في مساكنهم الأمر الذي اجبر عدد كبير منهم على مغادرة منطقتهم و سقوط عدد كبير من الجرحى و خمسة شهداء موثقين بالاسم.

فيما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا” بأن :

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من “داعش” و”جبهة النصرة” وتدمر عدداً من آلياتهم بريف حمص

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات نوعية على تجمعات لإرهابيي تنظيمي “داعش” و جبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي والشمالي.

و وحدة من الجيش والقوات المسلحة وجهت ضربات على تجمع لإرهابيي داعش شرقي المحطة الرابعة غرب تدمر بريف حمص الشرقي.

وأكد المصدر أن الضربات أدت إلى إيقاع عشرات القتلى من إرهابيي “داعش” وتدمير عدة عربات مصفحة لهم.

وأفاد مراسل سانا في حمص في وقت سابق اليوم بأن سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري وجه صباح اليوم ضربات مركزة على تجمع لإرهابيي “جبهة النصرة” في قرية إم شرشوح الواقعة شمال مدينة حمص بنحو 18 كم.

وأشار المراسل إلى أن الضربات أسفرت عن “مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم “مصطفى غالب الأحدب” متزعم ما يسمى “سرية الهاون” في تنظيم جبهة النصرة و”محمد على عفارة” و”محمد الشيخ مصطفى” وإصابة آخرين وتدمير مربضي هاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاش ثقيل في ريف حمص الشرقي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes