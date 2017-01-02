دعاوى قضائية ضد قناة تلفزيونية تمولها قطر في لندن

لندن ـ “شام تايمز”: كشفت مصادر مطلعة أن قناة “شبكة التلفزيون العربي”، التي تبث من لندن منذ نحو عامين والممولة من قطر، تواجه دعاوى قضائية تنظر بها المحاكم البريطانية حالياً.

وابلغت المصادر “شام تايمز” أن الإجراءات القضائية حركها الكثير من الموظفين السابقين في القناة القطرية بعد فصلهم من العمل بصورة تعسفية”.

وقالت المصادر إن هؤلاء الموظفين “كانوا اشتكوا لإدارة القناة التلفزيونية من التمييز ضدهم بشأن الرواتب، وطالبوا بمنحهم رواتب متساوية مع أجور زملائهم الذين استقدمتهم الإدارة من خارج بريطانيا رغم أن الكثير منهم لا يتمتعون بأي كفاءات صحفية”.

واضافت أن الإدارة “فصلت أيضاً رئيس تحرير القناة وعيّنت رئيس تحرير بالوكالة”، مشيرة إلى أن الموظفين المفصولين “يخططون لتنظيم احتجاجات أمام مقر القناة في لندن”.

وتابعت المصادر المطلعة أن قطر “أسست قناة العربي في إطار حملة لليهمنة على الاعلام في العاصمة البريطانية لندن بعد تراجع دور الاعلام السعودي فيها، ودعم جماعة الأخوان المسلمين، ومهاجمة الدول التي تعاديها وفي مقدمتها مصر وسوريا”,

وتقول “شبكة التلفزيون العربي” إنها “تعتمد المعايير الصحفية والاعلامية المعمول بها عالمياً: الموضوعية ودقة المعلومات وعرض كافة الآراء وتقديم التحليل الدقيق والعميق للمشاهد، وتطمح لأن تكون صوت المشاهد العربي في كل مكان، وتهتم بتسليط الضوء على آمال المواطن العربي ورؤاه ونظراته لنفسه وللعالم والمستقبل، كما تسعى لأن تكون صوت المشاهد العربي في كل مكان”.

شام تايمز

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