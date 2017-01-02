“كعب” جيرو يضمن له رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي

سجل اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مباراة فريقه اليوم أمام كريستال بالاس، عندما سجل الهدف الأول للجانرز في مرمى خصمه بطريقة رائعة بكعب القدم.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية إن هدف جيرو هو الهدف رقم 62 له في الدوري الإنجليزي، وهو بهذا الهدف عادل رقم روبرت بيريز كخامس أفضل فرنسي يسجل في الدوري الإنجليزي.

ولعب جيرو مع أرسنال في الدوري الإنجليزي 147 مباراة، سجل فيها 62 هدفًا، وحقق 84 انتصارًا و27 خسارة.

ويعتبر أفضل الهدافين الفرنسيين في البريمييرليج تيري هنري لاعب أرسنال ومن ثم اللاعب نيكولاس أنيلكا، ولويس ساها واللاعب إيريك كانتونا.

كووورة

شام تايمز

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