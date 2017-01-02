لبنانية قتلت في اعتداء اسطنبول توقعت موتها بتفجير قبل سفرها

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الشابة اللبنانية “ريتا الشامي” التي كانت من ضمن ضحايا اعتداء #اسطنبول الأخير، توقعت موتها بتفجير، قبل سفرها.

وكانت ريتا (26 عاماً) سافرت مع أصدقاء لها إلى اسطنبول، لقضاء عطلة رأس السنة.

وقال موقع “IMLebanon”، إن “ريتا (ن بلدة جون الشوفية وسكان السبتية)، التي فقدت والدتها قبل أربعة أشهر قالت لشقيقتها قبل أن تسافر في رحلتها الأخيرة: ان شاء الله منتسلى.. وأكتر شيء ممكن يصير إنوا موت بانفجار وإلحق أمي”.

ونقلت عن والد ريتا قوله : “حاولت ان امنعها لكنها لم تقبل البقاء، وقد قررت أن تذهب واصدقائها”.

شام تايمز

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