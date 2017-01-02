توني كروس يثير الجدل بطريقة احتفاله بالعام الجديد والأسطورة رونالدو يرد

أثار لاعب ريال مدريد، الألماني توني كروس، الجدل بالطريقة التي اختارها للتهئنة بالعام الجديد على حسابه في تويتر، وتذكر فيها فوز ألمانيا الكبير على البرازيل 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014.

ونشر كروس صورة لم يظهر بها “عام 2017” وإنما فقط “20” ثم بجانبها علم البرازيل محل رقم 1 وعلم ألمانيا مكان الرقم 7 في إشارة إلى النتيجة الساحقة التي حققها منتخب “المانشافت” أمام “راقصي السامبا” في نصف نهائي مونديال 2014 الذي توجت به الماكينات الألمانية.

وبجانب الرقم 20 والعلمين كتب كروس كلمة “Feliz” بالإسبانية وتعني “سعيد”.

أما زميله في الريال البرازيلي مارسيلو فدعا في تهنئته على تويتر إلى الاحترام، قائلاً: “عام سعيد على الجميع أتمنى لكم دوام الصحة ولنحترم الآخرين دائماً”.

الأسطورة رونالدو يرد على تهكم كروس

دخل الأسطورة البرازيلية رونالدو على خط الصراع الذي كان السبب فيه النجم الألماني توني كروس، عندما سخر من خسارة البرازيل أمام المانيا 1-7 في بداية العام الجديد، باستبدال الرقم 7 بعلم ألمانيا والرقم 1 بعلم البرازيل، والرقمان يرمزان لرقم 17 هو العام الجديد 2017.

وجاء رد رونالدو دا ليما في تغريدة نشر فيها صورة لعلم البرازيل وبجانبه كلمة (سعيد) وصورة علم ألمانيا وبجانبه رقم 17 (وهو العام الجديد) وبجانبه علامتا تعجب، بشكل يتوقع فيه حال المنتخبين في العام الجديد، وكأنه يريد القول أن البرازيل نسيت ما حدث في مونديال 2014 بالخسارة المذلة أمام المانيا في قبل النهائي، وعينها حاليا على إثبات الوجود في العام الجديد، ومذكرا بفوز البرازيل على ألمانيا في نهائي 2002 بنتيجة 2-0، مع نشر صورة من المباراة النهائية التي توج فيها المنتخب البرازيلي بلقب البطولة.

وكتب رونالدو في تغريدته..لعناية توني كروس .. سنة سعيدة.

( EFE ) – كووورة

شام تايمز

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