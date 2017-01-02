بالفيديو .. صفوف افتراضية عبر الإنترنت لتسهيل التعليم

انطلاقا من فكرة ان اي شخص يجب أن يكون قادرا على التعلم و التعليم عبر الإنترنت و لجعله سهل و ميسر جاء موقع ” Teachmenow.com ” و هو موقع عالمي على الانترنت للتعلم يقوم بربط آلاف الطلاب والمعلمين من جميع انحاء العالم في صفوف افتراضية عبر الإنترنت لإثراء خبراتهم الاكاديمية ولجعل التعليم بسيط وسهل.

حيث يسعى موقع ” TeachMeNow.com ” على تغير الطريقة التي يفكر فيها الطلاب واولياء الامور خلال رحلة تعليمية تتجاوز جدران الفصول الدراسية.

ووفق ما اوردت قناة الآن ، قالت ثيا مهريفولد الرئيسة التنفيذية للموقع ان ما نحاول توفيره هو خاصية الوصول السهل الى التجارب الشخصية عن طريق الانترنت وأعتقد أن فشل التعليم التقليدي جعل تجربة التعلم عن طريق الانترنت ممتعة وكل دروسنا مباشرة ومن شخص لأخر, أذا نعم نحن نطمح لجعل عنصر البث المباشر أن يبدو قدر الإمكان حقيقيا وفعالا.

مضيفة انه ” يجب تكملة أو تتمة التجربة, و لقد تم توجيه هذا السؤال لي عدة مرات و أول شي هو أيجاد حلول فعالة لتكمل التجربة الحقيقية في الواقع “.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes