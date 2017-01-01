إيران تعين جواد ترك ابادي سفيراً جديداً لها لدى سوريا

اعتمدت إيران سفيراً جديداً لها لدى سوريا هو جواد ترك آبادي، خلفاً لمحمد رضا رؤوف الشيباني.

وقالت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء إن ترك آبادي شغل منصف سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لدى السّودان منذ أيار 2011 لغاية آذار 2015، كذلك كان ترك آبادي سفير إيران لدى البحرين ونيجيريا، وشغل أيضا منصب القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت.

كما كان للسفير الإيراني الجديد باع طويل في سلك الدبلوماسيّة الإيرانيّة حيث شغل منصب رئاسة إدارة قسم شمال وغرب أفريقيا في وزارة الخارجيّة.

وانتهت مهام السفير الإيراني السابق لدى سوريا محمد رضا الشيباني منذ 25 تشرين الأول الماضي.

ويتقاسم الحرس الثوري الإيراني ووزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات مسؤولية تعيين سفراء إيران في الدول الأخرى، حيث يعتبر الحرس أن سفراء إيران في العراق ولبنان وسوريا واليمن من حصته، نظراً لدوره في إدارة التدخلات الإيرانية في هذه الدول.

شام تايمز

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