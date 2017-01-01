المحكمة ترفض الإفراج عن سعد لمجرد

أجلت محكمة قصر العدالة في باريس، النطق بالحكم على المطرب المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية، في جلسة لم يتم تحديد موعدها بعد، ورفضت المحكمة أيضاً الإفراج المؤقت عنه.

ومن المقرر أن يستمر حبس لمجرد بعد أن قضى ما يزيد عن شهرين قيد التحقيقات والمحاكمة، إثر رفض المحكمة قبول طلب إطلاق سراحه بشكل مؤقت الذي قدمه الدفاع مدعوماً بقرار من محكمة أمريكية في نيويورك بإغلاق قضية اغتصاب فتاة أمريكية عام 2010 بشكل نهائي، وذلك بحسب هيسبرس.

وكانت السلطات الفرنسية أوقفت سعد لمجرد في باريس نهاية شهر تشرين الأول الماضي بتهمة الاغتصاب، وذلك قبيل ساعات من حفل كان يعتزم إقامته في باريس.

وباءت جميع محاولات الوصول إلى تسوية أو إطلاق سراحه بالفشل، وسط مخاوف من إدانته بالقضية، والتي قد تؤدي إلى الحبس لسنوات طويلة.

شام تايمز

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