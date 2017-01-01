بوتين يهنئ ترامب عوضاً عن أوباما في رأس السنة الميلادية

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عوضاً عن الرئيس باراك أوباما، في بيان التهاني بالعام الجديد السنوي لرؤساء الدول الأجنبية والحكومة.

ومع ذلك، أرسل بوتين تحيات موسمية لأوباما وعائلته والشعب الأمريكي في بيان منفصل في وقت سابق، الجمعة، خلال تصريحاته حول أحدث موجة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا بسبب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

في بيان تحياته السنوية، أعرب بوتين عن أمله في أنه بعد تأدية ترامب لليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني، ستبدأ الدولتان “بالتصرف بطريقة بناءة وبراغماتية، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بمستوى تفاعلهما على الساحة الدولية إلى مستوى جديد كلياً.”

ونشر الكرملين، الجمعة، رسالة بوتين المباشرة لترامب: “التحديات العالمية والإقليمية الرئيسية التي واجهت دولتينا في السنوات الأخيرة تؤكد بوضوح أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هي عامل مهم في ضمان الاستقرار والأمن في العالم المعاصر.”

ترامب: بوتين ذكي جداً

وقال بوتين، الجمعة، إن موسكو لن تطرد 35 دبلوماسياً أمريكياً ردا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا، و”لن تلجأ إلى سياسة ’مطبخ‘ الدبلوماسية.”

وأشاد ترامب ببوتين، قائلاً في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن الرئيس الروسي “ذكي جداً” لعدم تبادل العقوبات مع الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الراهن.

وقالت إدارة أوباما إن تدابيرها كانت رداً على مزاعم بأن روسيا تدخلت في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وقال بوتين: “من المؤسف أن إدارة أوباما ستُنهي ولايتها بهذه الطريقة. ورغم ذلك، أقدم تحياتي بمناسبة السنة الجديدة للرئيس أوباما وعائلته.”

CNN

شام تايمز

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