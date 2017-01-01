ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم النادي الليلي باسطنبول إلى 39 شخصاً .. وزير الداخلية التركي : شخص واحد أطلق النار على رواد النادي الليلي

أعلن وزير الداخلة التركي سليمان صويلو، صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم النادي الليلي في منطقة أورتاكوي بمدينة اسطنبول إلى 39 شخصاً.

وبحسب وكالة “الأناضول” تم تحديد هوية 21 من ضحايا الهجوم، 16 منهم يحملون جنسيات أجنبية، و5 أتراك، فيما لا يزال العمل جارٍ على تحديد هوية الـ18 الباقين.

وتعرض نادٍ ليلي في مدينة اسطنبول التركية في الساعات الأولى من العام الجديد لهجوم مسلّح، حيث نقلت مصادر ميدانية لـ أورينت نت أن مسلّحاً واحداً على الأقل فتح النار على مرتادي نادي “رينا” الواقع في منطقة “أورتاكوي” التي تقع على البوسفور، حيث هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المكان، كما أظهرت صور بثتها وسائل إعلام تركية عربات مدرعة تابعة للشرطة وسيارات إسعاف وهي متوقفة خارج النادي، وقالت إن بين 500 الى 600 شخص كانوا في النادي الليلي وقت الهجوم.

ويعتبر هذا الهجوم الإرهابي الأول في هذا العام متزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية هذا الهجوم، إلا أن تنظيم الدولة كان هدد في وقت سابق أن تركيا ستكون مسرحاً لعملياته، وذلك بعد انخراط الجيش التركي في عملية درع الفرات التي استهدفت القرى والبلدات التي يسيطر عليها التنظيم، وهي قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مدينة الباب، معقل التنظيم في ريف حلب الشرقي.

وزير الداخلية التركي : شخص واحد أطلق النار على رواد النادي الليلي

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن منفذ الهجوم على النادي الليلي في إسطنبول، شخص واحد، ليس أكثر، والعمل جارٍ من أجل القبض عليه.

وأضاف صويلو، في تصريح أدلى به للصحفيين عقب زيارته جرحى الهجوم في أحد مستشفيات إسطنبول، أن “المهاجم دخل النادي وأطلق النار على رواده، ثم حاول الخروج بعد ارتدائه ملابس مختلفة”.

وأفاد وزير الداخلية أن “قوات الأمن اتخذت التدابير اللازمة في كافة أنحاء تركيا، خاصة إسطنبول وأنقرة بناء على بلاغات وردت من استخبارات خارجية ومن أجهزة الأمن التركية”.

وأوضح صويلو أن “الكثير من العمليات الأمنية نُفذت قبل رأس السنة على وجه الخصوص”.

ووقع هجوم مسلح على ناد ليلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمنطقة “أورطه كوي” بإسطنبول حيث كان مكتظاً بالمحتفلين بالعام الجديد، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين.

(ANADOLU)

شام تايمز

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