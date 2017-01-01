غارات جوية واشتباكات في ثالث يوم من هدنة سوريا .. سانا : القضاء على إرهابيين “ويدمر لهم تحصينات وعربات مدرعة بدير الزور وريف حمص الشرقي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقاتلون من المعارضة إن طائرات حربية تابعة للحكومة السورية وجهت عدة ضربات جوية فيما تواصلت اشتباكات على مستوى منخفض في بعض المناطق الأحد إلا أن وقفا لإطلاق النار مدعوما من روسيا وتركيا صمد بشكل عام في مناطق أخرى في يومه الثالث.وقال المرصد إن الطائرات قصفت قرى كفركار والمنطار وبنان في ريف حلب الجنوبي.

وأضاف المرصد أن القوات الحكومية تقدمت أيضا خلال الليل ضد مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق وسيطرت على عشر مزارع قرب بلدة دوما.

لكن مناطق أخرى ساد فيها الهدوء ولم تنفذ جماعات المعارضة تهديدات أعلنتها أمس السبت بالتخلي عن الهدنة بالكامل حال استمرار انتهاكات الحكومة لها مما عزز الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ست سنوات.

وقال محمد رشيد وهو متحدث باسم جماعة جيش النصر التي تنشط بالأساس في محافظة حماة غرب البلاد إن المنطقة اتسمت بالهدوء في أغلب الأماكن. وقال إن مناوشات وقعت في وادي بردى قرب دمشق لكن قوات الحكومة وحلفاءها توقفوا عن القصف وشن ضربات جوية.

وحذر مقاتلو المعارضة أمس السبت من أنهم سيتخلون عن الهدنة إذا استمرت انتهاكات الحكومة لها وحددوا الثامنة مساء أمس بالتوقيت المحلي موعدا لمهلة لوقف الهجمات على وادي بردى. وقال مقاتلون من المعارضة إن القصف والغارات الجوية توقفت بحلول ذلك الوقت.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

الجيش العربي السوري يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” ويدمر لهم تحصينات وعربات مدرعة في دير الزور وريف حمص الشرقي

أكد مصدر عسكري “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير منصات إطلاق صواريخ لهم في دير الزور”.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن حامية مطار دير الزور العسكري اشتبكت خلال الساعات الماضية مع إرهابيين من تنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار و”أوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار”.

وفى مدينة دير الزور تأكد وفقا للمصدر العسكري “تدمير منصات إطلاق صواريخ وتحصينات لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على عدد منهم وذلك برمايات ونيران من سلاحي المدفعية والدبابات في الجيش العربي السوري على بؤرهم وتجمعاتهم في حيي الصناعة والجبيلية”.

ويستهدف تنظيم داعش الإرهابي الأحياء السكنية في دير الزور وقرى وبلدات ريف المحافظة بالقذائف الصاروخية والهاون ويمنع وصول المواد الأساسية والغذائية إليها في محاولة يائسة منه للنيل من صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري”.

إيقاع العشرات من إرهابيي “داعش” بين قتيل ومصاب بريف حمص

كما كثفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة من عملياتها النوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وطرق إمدادهم في قرية عرشونة وشرق قرية تياس وشرق المحطة الرابعة لضخ النفط ومنطقة بئر الفواعرة ومحيط قصر الحير وشرق مدينة القريتين بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أدت إلى “مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة لهم” كانت تقوم بأعمال تخريب وتدمير في البنى التحتية.

وأعادت وحدات من الجيش أمس الأول الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة الواقعة جنوب مطار التيفور غرب مدينة تدمر بنحو 60 كم وذلك بعد يوم من سيطرتها على التلال المحيطة بالقرية وتكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والآليات.

شام تايمز

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