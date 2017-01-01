أمريكا : مدير يصطحب 800 موظف لديه في رحلة بحرية عبر الكاريبي !

يعتزم رئيس شركة “بيرتش كابينيتس” المتخصصة بتصنيع الخزائن، غاري بيرتش، خلال شهر كانون الثاني المقبل، القيام برحلة بحرية لجميع موظفيه الذي يبلغ عددهم أكثر من 800 شخص بمناسبة فترة الأعياد.

وأعلنت الشركة، التي يقع مقرها في ولاية أيوا الأمريكية، عن الرحلة البحرية الفاخرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقة: “نحن متحمسون للإعلان عن إجازة كبيرة لشركتنا!

سنغلق جميع مرافقنا من التاسع إلى الـ13 من كانون الثاني، لنبحر عبر منطقة البحر الكاريبي المشمسة ! لم تكن لتكون هذه الرحلة ممكنة، دون عمل زملائنا الشاق في بيرتش! أعياداً سعيدة للجميع!”

وصرح الرئيس بيرتش لصحيفة “واترلو سيدار فولز كورير” عن الرحلة قائلاً: “سننطلق في الثامن من كانون الثاني. سيكون لدينا أربع طائرات مستأجرة تطير بنا إلى ميامي الأحد، لنمكث في فندق جميل من فئة الخمس نجوم ، ثم سنستقل حافلة من الفندق إلى الميناء لنصعد على متن السفينة.”

كما شرح بيرتش لموظفيه أن الرحلة هي مكافأة لمساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة هذا العام، بعد أن كان قد أعلن عن رغبته في القيام بالرحلة البحرية كحافز عمل في العام الماضي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes