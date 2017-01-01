مورينيو : إصابة ابراهيموفيتش ستكون ” كارثة “

قال مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، إن تعرض المهاجم زلاتان إبراهيموفيش لأي إصابة سيكون بمثابة كارثة للفريق.

وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية عند سؤاله عن كيف ستكون الأمور لو أصيب ابراهيموفيتش : “كارثة. بالتأكيد ستكون كارثة لكن هذه هي كرة القدم.”

وأضاف “الأمر ليس مفاجئا (عدد الأهداف التي سجلها). في إسبانيا نفذ ميسي وكريستيانو (رونالدو) العديد من ركلات الجزاء. هما لاعبان استثنائيان وسجلا العديد من ركلات الجزاء.”

وتابع “هنا زلاتان لعب 18 مباراة (في الدوري) وركلة جزاء واحدة. ليس من السهل تسجيل الأهداف.”

وأشار مورينيو إلى أنه لن يقف عائقا أمام رحيل ممفيس ديباي الذي شارك لمدة 20 دقيقة في الدوري هذا الموسم وسط تقارير إعلامية حول رغبة ايفرتون وروما الايطالي في التعاقد معه.

وقال “يجب أن أقول إن قراراتي في الأشهر الماضية فيما يتعلق بديباي تأثرت بشعوري وبمعلومات بإمكانية رحيله في يناير.”

وأضاف “وبأننا سيصلنا عروض حقيقية سنرغب في الموافقة عليها. هذا بالتأكيد كان له تأثير.”

( reuters )

شام تايمز

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