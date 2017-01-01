قوله إنه في مهمة إغاثية لم يقنع السلطات .. ألمانيا : التحقيق مع ” سوري – ألماني ” بتهمة ” دعم جماعات إرهابية ” في سوريا

تحقق السلطات الألمانية في “تسفايبروكن” مع ستيني “ألماني – سوري”، بتهمة دعمه للجماعات الإرهابية.

وقالت إذاعة جنوب غرب ألمانيا، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرجل السوري الذي يحمل الجنسية الألمانية، تم توقيفه في مطار شتوتغارت الدولي، قبل توجهه إلى تركيا.

وصادرت الشرطة الاتحادية أوراق الرجل الرسمية، مشيرة إلى أنه كان يحمل 10 آلاف يورو، الأمر الذي دفع للاشتباه بدعمه لـ “جماعات إرهابية”.

ونفى السوري الألماني التهم الموجهة إليه، وأكد أن هذه الأموال مخصصة لإعانة اللاجئين، بالقرب من الحدود التركية السورية، إذ كان ينوي شراء 600 حصة غذائية لهم.

وأكدت منظمة إغاثية بالقرب من مدينة “هايلبورن” عضوية السوري فيها، وأشارت إلى أنها ترسل منذ سنوات كميات من الأغذية لمناطق الصراعات، كل 3 أشهر.

وقالت الشرطة الاتحادية إن الرحل لم يستطع تدعيم ادعائه بأنه مسافر في مهمة إغاثية، ولم يقدم إثباتات تؤكد صحة كلامه.

شام تايمز

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