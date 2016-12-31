سيارات “فولفو” القادمة تتعرف على صوت السائق وتتيح استخدام “سكايب”

كشفت “فولفو” أنها ستدرج خدمة “سكايب لقطاع الأعمال” في نظام سياراتها الجديدة من الفئة 90.

وبحسب Engadget، فإن شراكة عقدت بين “فولفو” و”مايكروسوفت” تشمل عدة خدمات ستُلحقها “فولفو” بالسيارات، من ضمنها المساعد الصوتي “كورتانا”، وإمكانية التعرف على صوت السائقين.

وتتيح سيارة “فولفو” القادمة من الفئة 90، لسائقها الاطلاع على الاجتماعات المجدولة وبيانات المشاركين، مع امكانية المشاركة بها عبر “سكايب” بنقرة واحدة على شاشة التحكم المركزية.

وتأتي خطوة “فولفو” هذه استكمالًا لمسيرتها نظرًا لكونها الشركة الأولى في توفير الأدوات الإنتاجية داخل سياراتها، حيث تقوم بالعديد من الابتكارات التقنية بناءً على رغبات المستخدمين.

شام تايمز

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