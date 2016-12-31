“فتح الشام” تنتقد اتفاق الهدنة السورية.. وتشدد على إسقاط النظام عسكرياَ

انتقدت جبهة “فتح الشام”, المسمية كانت بجبهة “النصرة” اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا, الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة – الخميس, الجمعة, مشدداَ على أن الحل هو “بإسقاط النظام عسكريا”.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن متحدث باسم الجبهة, لم تسمه, قوله إن “الاتفاق لم يتطرق إلى مصير الرئيس بشار الأسد”, مشيراَ إلى أن “إسقاط النظام بالسبل العسكرية هو الحل”.

و اعتبرت المعارضة السورية أن اتفق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية سيصبح “لاغياَ”, في حال استمر النظام وحلفاؤه بانتهاكه.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية.

ويستثنى اتفاق وقف النار الشامل في عموم سوريا تنظيمي “الدولة الإسلامية” (داعش)، و”جبهة النصرة”.

وجاء الإعلان عن الهدنة، بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الأربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

ويشار الى انه في حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في عاصمة كازاخستان أستانا، برعاية أممية تركية روسية خلال الشهر الأول من عام 2017

شام تايمز

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