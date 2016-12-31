مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ميدلسبره في دقيقتين

احتاج مانشستر يونايتد لدقيقتين فقط، من أجل تحويل تأخره بهدف، أمام ضيفه ميدلسبره إلى الفوز بهدفين، في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت على أولد ترافورد، ضمن المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ميدلسبره، أولاً عن طريق جرانت ليدبيتر (67)، لكن مانشستر، نجح في تحويل دفة المباراة لصالحه، بتسجيل هدفين متتاليين بدقيقتين، كان الأول عن طريق مارسيال (85)، والثاني عن طريق بوجبا (86).

والفوز هو الخامس على التوالي لمانشستر يونايتد بالبطولة، ليرفع رصيده لـ36 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ميدلسبره عند 18 نقطة في المركز الـ16.

وشاهد السير أليكس فيرجسون (المدرب التاريخي للنادي)، المباراة من مدرجات ملعب أولد ترافورد، حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ75.

بادر ميدلسبره، بالتهديد مبكرًا عبر تسديدة قوية لم تشكل خطورة عن طريق تراوري، ورد فيلايني (الذي لعب أساسيًا للمرة الأولى منذ فترة طويلة) برأسية قابل بها عرضية مخيتريان من الركلة الركنية، أمسك بها فالديز.

وظهر بول بوجبا، في المباراة، عبر مقصية رائعة، ارتدت من قائم الحارس الإسباني فيكتور فالديز، وفرض مانشستر هيمنته على اللعب، وأنهى هجمات منافسه المرتدة في مهدها.

وسدد مخيتريان كرة يتصدى لها فالديز، ثم ترتد كرة مارسيال من قائم مرمى ميدلسبره، ويحرز إبراهيموفيتش هدفا لا يحتسبه الحكم، في أحداث متتالية سريعة تكشف سيطرة الشياطين المطلقة على المباراة.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من مانشستر، من تعاون ثنائي بين إبرا، وبوجبا، تصل الكرة لمخيتريان المتسلل، لتضيع فرصة هدف رائع.

ويلجأ مورينيو لماركوس راشفورد، بدلاً من سمولينج، ويزيد اللاعب الشاب من نشاط يونايتد.

وعقب دقائق قليلة من مشاركته، يضيع راشفورد فرصة هدف محقق، قبل أن يسدد كرة قوية يتصدى لها فالديز بصعوبة.

وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، بهدف عكس سير اللقاء لميدلسبره أحرزه جرانت ليدبيتر من جملة رائعة.

ويضيع مارسيال هدفًا محققًا، قبل أن يأتي بالتعادل ليونايتد من صناعة إبراهيموفيتش الذي هيأ الكرة برأسه لمارسيال داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير داخل الشباك.

وعقب هدف يونايد الأول بدقيقة، يرسل خوان ماتا عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء المنافس، يحولها بوجبا برأسية داخل الشباك، محرزًا التقدم ليونايتد.

مورينيو يكشف سبب عدم احتفاله بالفوز المثير على ميدلسبره

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عن سبب عدم احتفاله بالفوز المثير في الدقائق الأخيرة أمام ميدلسبره (2-1).

كان مانشستر يونايتد، حوَّل تخلفه بهدف أمام ضيفه ميدلسبره، بتسجيل هدفين متتاليين بدقيقتين (85، 86)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن المرحلة الـ19 من البريميير ليج.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة “BBC” عقب المباراة: “إنه شعور جيد للغاية، لكني لا أشعر بسعادة كبيرة؛ لأن أخي إيتور كارانكا، هو مدرب الفريق الآخر”.

وأضاف: “كارانكا يؤدي مهمته بشكل مذهل مع فريقه، لكني حزين بسبب خسارته اليوم أمامنا. لاعبو فريقي كانوا هائلين اليوم”.

وأكمل: “لقد تمكنَّا من فعل شيء أحبه. جلبنا المشجعين للملعب وأسعدناهم. في آخر 15 دقيقة، كان هناك 70 ألف مشجع على أرض الملعب، ضد 11 لاعبًا من الخصم”.

وسجل مانشستر يونايتد، فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده لـ36 نقطة، ليعادل عدد نقاط توتنهام.

كووورة

شام تايمز

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