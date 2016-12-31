ليستر سيتي يبتعد خطوة عن الهبوط بفوز أمام وست هام

أحرز إسلام سليماني الهدف الوحيد ليفوز ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على وست هام يونايتد اليوم السبت ويبتعد بست نقاط عن منطقة الهبوط.

وقابل الدولي الجزائري سليماني – الذي سدد قبل ذلك في القائم – تمريرة عرضية من مارك ألبرايتون برأسه في شباك دارين راندولف حارس وست هام بعد 20 دقيقة من البداية.

وتقدم ليستر للمركز 15 برصيد 20 نقطة بفضل فوزه الخامس في 19 مباراة لينهي سلسلة من ثلاثة انتصارات لمنافسه الذي كان قريبا من التسجيل عندما ارتدت تسديدة ميشيل أنطونيو من العارضة.

وجاء الفوز بمثابة مكافأة لأداء ليستر الجيد في أول نصف ساعة التي هيمن وست هام بعدها واستحوذ على الكرة لكنه فشل في التسجيل رغم أن تسديداته على المرمى كانت ضعف عدد محاولات منافسه.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes