بعد ساعات على قطعها .. بدء عودة المياه تدريجياً إلى محطات الضخ في حلب

أعلنت مؤسسة مياه حلب, يوم السبت, عن بدء عودة المياه تدريجياَ من الفرات إلى محطات الضخ في المدينة, بعد ساعات على قطعها, وسط اتهام النظام لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بذلك.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مدير مؤسسة المياه في حلب فاخر الحمدو قوله ان “المياه بدأت تعود تدريجياً إلى حلب ووصلت إلى محطات التعقيم والضخ في المدينة”.

وكانت مؤسسة مياه حلب اتهمت امس تنظيم داعش بقطع مياه الشرب عن لمدينة من المصدر الرئيس القادم من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات .

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.

شام تايمز

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