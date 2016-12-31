التجارة الداخلية تواصل حملة توزيع المياه والغاز والمواد الغذائية في عدة أحياء بدمشق

واصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم حملة توزيع وبيع صناديق المياه المعدنية واسطوانات الغاز والمواد الغذائية بسعرها النظامي بمناطق القصاع وباب توما والمزة 86 والعرين وساحة جورج خوري والتجارة والمزة من خلال سيارات جوالة تابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية حيث سبقها بالأمس حملة توزيع في مناطق أخرى بدمشق.

وفي تصريح صحفي خلال تفقده عملية التوزيع أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي سعي الوزارة وحرصها عبر مؤسسات التدخل الإيجابي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مياه وغاز ومواد غذائية نتيجة الظروف الصعبة واعتداءات التنظيمات الارهابية التي كان آخرها الاعتداء على مصادر مياه الشرب المغذية لمدينة دمشق إضافة لاعتداءاتهم على حقول النفط والغاز.

من جانبهم لفت عدد من المواطنين إلى الدور الإيجابي للحملة في إيصال المواد بالأسعار النظامية ومنع عمليات الغش والاحتكار.

وكان عناصر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطوا منذ ثلاثة أيام عدداً من المستودعات تحوي مئات اسطوانات مادة الغاز المنزلي في منطقة بساتين خلف الرازي بدمشق تباع بصورة غير نظامية وبسعر زائد للمستهلك وباستخدام أساليب الغش في وقت يتزايد الطلب فيه على المادة من المواطنين.

سانا

شام تايمز

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