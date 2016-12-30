بائع الشاي الباكستاني الشهير يبدأ تصوير أول أفلامه قريباً

يعتزم بائع شاي وسيم في #باكستان، بعد أن حظي بإعجاب كبير بعد انتشار صورته على الانترنت، للتحول إلى عالم الفن وبداية مشواره كممثل سينمائي، بحسب ما أكده مدير أعماله.

وكان أرشد خان، الذي يتردد أنه يبلغ من العمر 18 عاما، تصدر عناوين الاخبار في أنحاء باكستان ودولة الهند المجاورة، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعدما قامت مصورة بالتقاط صورة له بينما كانت تتجول في أحد أسواق إسلام آباد، ثم نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “#إنستغرام”.

ثم ملأت صوره مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى التعليقات التي تشبهه بنجوم بوليوود، كما انهالت عليه العروض من كبرى العلامات التجارية في البلاد، للعمل كموديل (عارض) لأزيائها ، والان، يرغب خان في دخول عالم التمثيل.

وقال مالك فهيم، مدير أعمال النجم الصاعد، في حديث لوكالة الانباء الالمانية : “لقد وقع خان عقد فيلم ، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في كانون ثان/يناير المقبل”.

وأوضح فهيم أن خان سينتقل إلى دبي في كانون ثان/يناير المقبل لتصوير الفيلم، الذي من المقرر أن يتم عرضه في دبي ولندن وباكستان.

وأضاف فهيم أن خان ظهر بالفعل في عملي فيديو كليب، كما شارك في عروض أزياء مع عدد من أشهر عارضي الازياء في باكستان.

يذكر أن خان، وهو واحد من بين 17 أخ وأخت، لم يذهب إلى المدرسة قط.

( DPA )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes