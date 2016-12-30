خوفاً من رحيله .. ميلان يجدد لحارسه مقابل مبلغ ” فلكي ” !

أبدى نادي ميلان الإيطالي استعداده الكامل لتقديم عرض مالي ضخم من أجل تجديد عقد حارسه الدولي الإيطالي الشاب جيانلويدجي دوناروما.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان لديه استعداد كامل لتقديم عرض مالي مغرٍ لحارسه الدولي الشاب دوناروما من أجل الاستمرار في ملعب سان سيرو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن دوناروما يتقاضى حالياً 160 ألف يوروك راتب سنويّ بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل فيما تفكر إدارة ميلان بزيادة ضخمة قد تصل إلى 5 ملايين يورو سنوياً بخلاف الحوافز والمكافآت المالية.

وأشارت إلى أن العقد المفترض قد تصل قيمته إلى 50 مليون يورو قبل اقتطاع الضرائب ولمدة خمسة أعوام قادمة.

ولفتت الصحيفة الإيطالية الشهيرة إلى أن ميلان في حال أقدم على فعل ذلك فإنه يكون قد خضع بشكل كامل لشروط مينو رايولا وكيل أعمال الحارس الشاب.

وأوضحت صحيفة إيلاف ، أن العقد الجديد سيتم تفعيله بداية من الصيف المقبل حتى تنتهي عملية شراء أسهم النادي من قبل مجموعة المستثمرين الصينية “سينو يوروب سبورت” في الأشهر القليلة المقبلة.

وقاد دونارورما فريقه ميلان للتتويج بكأس السوبر الإيطالية على حساب يوفنتوس بعد تألقه في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية قبل أيام قليلة.

شام تايمز

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