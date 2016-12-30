بالفيديو .. سيارة ثورية تتنبأ بالحوادث قبل وقوعها

صممت شركة سيارات هولندية رائدة نموذجاً متطوراً لسيارة تحتوي على نظام السائق الآلي، يمكنها أن تتجنب أي حادث مروري قبل وقوعه.

وأظهر تسجيل مصور رصدته كاميرا مثبتة في مقدمة سيارة تيسلا إكس، مقدرة السيارة على التنبؤ بالحوادث عبر إطلاق صافرة إنذار والتخفيف من سرعتها قبل ثوان من وقوع حادث اصطدام بين سيارتين على طريق سريعة.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يقول سائق سيارة تيسلا بأن مكابح السيارة عملت لوحدها وبدأت بتخفيف سرعتها قبل أن يقع حادث الاصطدام بين سيارتين كانتا تسيران أمامه.

وأضاف ” أنا سعيد جداً لنجاتي من الحادث، فلولا نظام القيادة الآلي الذي تنبأ بوقوع الحادث، لكان الأمر في غاية السوء”.

من الجدير بالذكر بأن السيارة التي يبلغ ثمنها حوالي 90000 دولار أمريكي، تستخدم راداراً متطوراً يمكنه استشعار الخطر ويطلق إشارات تنبيه للمحرك الذي يعمل على التخفيف من سرعة السيارة لتجنب الاصطدام، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes