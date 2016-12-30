إل جي تعتزم إطلاق جهاز إسقاط بإضاءة تصل إلى 2000 شمعة

أعلنت شركة ” إل جي ” عزمها تقديم جهاز الإسقاط الضوئي الليزري الجديد “إل جي برو بيم” LG ProBeam، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الأسبوع المقبل.

وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إن هذا الجهاز يهدف إلى تقديم تجربة سينما منزلية مثالية للمستخدمين.

ويتجاوز LG ProBeam مطالب المستهلكين الذين لا يسعون فقط للحصول على جهازٍ بأداء عال، بل أيضاً يفضلون البقاء مرتاحين في غرف معيشتهم للتمتع بمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية بأي وقت وفي أي مكان.

وأضافت إل جي أن جهاز الإسقاط LG ProBeam (طراز HF80J) يعد مثالياً للحصول على تجربة سينمائية منزلية، وذلك لأنه مزود بمحرك متقدم من الليزر ينتج سطوعاً يصل إلى حوالي 2000 شمعة، ما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى الفيديو حتى في غرفة ذات إنارة قوية.

ويتميز الجهاز بتصميمه الأنيق والصغير ما يجعله أسهل للحمل والنقل، وذلك بفضل محرك الليزر الذي يأتي على شكل حرف I.

وطوّرت شركة إل جي هذا الجهاز بتصميم مدمج وعمودي، الذي يبلغ وزنه 2.1 كيلوغرام، ليكون أخف جهاز إسقاط ضوئي ليزري بتقنية الوضوح العالي الكامل. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي تصميمه بلمسة كلاسيكية ليتناسب مع جميع الديكورات المنزلية.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يمكن توصيل جهاز LG ProBeam مع أي منتجات تعمل بتقنية البلوتوث، مثل مكبرات الصوت الخارجي أو سماعات الرأس، وذلك بفضل تقنية تعديل مزامنة الصوت.

أما ميزة الانعكاس اللاسلكي الموجودة في LG ProBeam فيمكن عن طريقها الاستفادة من تقنية Miracast لعرض محتوى الأجهزة الذكية على شاشة العرض الكبيرة للجهاز.

ويتيح تصحيح Keystone الرقمي الأفقي ذي الأربعة زاويا وتصحيح Keystone التلقائي للمستهلكين الحصول على أفضل إعدادات للصورة وتحقيق التوازن بين الصور بسرعة وسهولة.

شام تايمز

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