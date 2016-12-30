كندة علوش تطلب من جمهورها تحري الدقة وتقول”اتقوا الله”

طلبت الفنانة كندة علوش من متابعيها تحري الدقة وعدم نشر الإشاعات، بعد نشر صفحة باسم علوش على “فيسبوك” فيديو للفنانة بوسي، وهي تغني لزوجها عمرو يوسف أغنية “كل البنات بتحبك”.

وأوضحت علوش عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أنها لا تملك سوى حساب وحيد وطلبت من الجميع الانتباه من التزوير وقالت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” “نرجو من الجميع تحري الدقة وعدم المساهمة في نشر الاشاعات”.

واضافت ” اللي بيعرفني بيعرف لغتي وطريقتي لم أعتد إلا إحترام الجميع المختلفين معي قبل المتفقين .. اتقوا الله.. اتقوا الله”.

وقامت صفحة تنتحل شخصية علوش على “فيسبوك”، بنشر مقطع فيديو تظهر فيه المطربة الشعبية بوسي، وهي تغني لعمرو يوسف أغنية “كل البنات بتحبك”.

وعلقت كندة على الصفحة ذاتها بأن “تعرف أن كل البنات تحبه، ولكن عمرو يوسف لا يحب أحداً غيرها”، مشيرة إلى أنه يخصها وحدها فقط.

وكانت كندة علوش عقدت قرانها في تشرين الثاني الماضي، على الفنان المصري عمرو يوسف، بعيداً عن الأضواء.

يذكر أن كندة علوش كانت متزوجة من المخرج والسيناريست فارس الذهبي، وتم الطلاق منذ حوالي 9 أشهر، بينما انفصل عمرو يوسف عن خطيبته السابقة مي نور الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف، منذ سنوات.

شام تايمز

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