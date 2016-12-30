مسؤول تركي يتوقع تحسن التجارة بين بلاده وسوريا العام القادم

توقع نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، يوم الجمعة، أن تكتسب التجارة بين بلاده وسوريا والعراق زخماً في العام القادم.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول التركي قوله أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي جرى التوصل إليه حديثا سيمهد الطريق أمام “التطبيع” في المنطقة.

وكان اتفاقاً لوقف إطلاق نار شامل في سوريا دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس_ الجمعة 30 كانون الأول، وانضم إليه قوات الجيش النظامي و7 جماعات من المعارضة المسلحة تضم أكثر من 60 ألف مسلح، وذلك بضمانات روسية وتركية.

وذكر جانيكلي في اجتماع لجنة تركية مختصة بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي ستنعم بالاستقرار مع توسيع اتحادهما الجمركي، الذي من شأنه أن يعزز حجم تجارة بلاده مع الاتحاد.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، قال قبل أشهر إن بلاده تسعى إلى تطوير علاقات جيدة مع سوريا.

يشار الى ان العلاقات التجارية السورية التركية شهدت في الأعوام التي سبقت أحداث الـ2011 عصراً ذهبياً من حيث توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين اضافة لفتح الحدود بين البلدين وإلغاء التأشيرات وغيرها من أوجه تعاون.

شام تايمز

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