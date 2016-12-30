جماهير ريال مدريد ترد على عرض رونالدو بهتاف واحد

ردت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، على التقارير التي أفادت بأن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الملكي، تلقى عرضًا خياليًا من الصين، وقابله بالرفض.

وخاض نادي ريال مدريد مرانه اليوم الجمعة في ملعب فريق الكاستيا ألفريدو دي ستيفانو، وذلك بحضور عدد كبير من جماهير المرينجي في الملعب لمؤزارة ومشاهدة تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة إشبيلية هذا الأسبوع في كأس ملك إسبانيا.

وبعد نهاية التدريبات هتفت الجماهير الحاضرة ردا على تقارير العرض الصيني المقدم لكريستيانو رونالدو وقالت بصوت واحد “كريستيانو ليس للبيع”.

فيما سأل بعض الصحفيين الجماهير الحاضرة عن هذا العرض فقال أحدهم: “حتى لو كان العرض مليار يورو، لا يوجد فرصة لبيعه”.

فيمال قال آخرون :”لو كانت 300 مليون سوف تدخل في حسابي فسوف أبيعه”.

وعاد البرتغاليان بيبي وكوينتراو إلى تدريبات الفريق الملكي اليوم، كما عاد أيضًا سرجيو راموس إلى التدريبات بعد قضائه 3 أيام في صالة الألعاب الرياضية.

كووورة

شام تايمز

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