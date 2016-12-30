إبراهيموفيتش: ميسي لاعب مذهل والفوارق بيننا كبيرة

كال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، المديح، للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وقال إبراهيموفيتش، في حوار مطول مع شبكة “ESPN”: “(ميسي) لاعب فريد من نوعه. من الصعب أن نجد لاعبًا مثله في المستقبل؛ لأن لديه قدرات خاصة، لا يمكن أن تتوافر في أي لاعب”.

وأضاف: “كنت محظوظًا لرؤيته يوميًا، عندما تزاملنا في برشلونة. هو لاعب ممتع للغاية؛ يتسلم الكرة، ويبدأ الركض بها، ومراوغة المنافسين، مثل لاعبي البلاي ستيشن”.

ودعم إبراهيموفيتش زميله السابق، في قرار التراجع عن اعتزال اللعب الدولي، بعد خسارة كأس كوبا أمريكا الصيف الماضي، للعام الثاني على التوالي.

وأكد أن جماهير الأرجنتين، عليها تقدير الموهبة الثمينة التي لديهم، ومساندة ميسي، والاستمتاع بتواجده في الملعب أطول فترة ممكنة.

وأشار النجم السويدي المعتزل دوليًا، إلى أن الفوارق كبيرة بينه وبين أيقونة البارسا، موضحًا أن لكل منهما أسلوبه الخاص في الملعب، وكذلك إدارة مشواره الاحترافي.

واختتم: “أنا دائم التنقل بين عدة أندية، وحققت نجاحات عديدة في هولندا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، بينما ميسي وجد أنه بإمكانه النجاح لسنوات طويلة بالبقاء مع فريق واحد”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes