وزير النقل: تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة في مطار دمشق الدولي

اطلع وزير النقل المهندس علي حمود على سير العمل في مطار دمشق الدولي ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ومتابعة إجراءات تخفيف الازدحام وتلافي ملاحظات التأخير وتجاوز الصعوبات.

وخلال اجتماعه عقب الجولة مع مدير عام الطيران المدني ومدير مطار دمشق الدولي ومعاون مدير مؤسسة الطيران العربية السورية ومدير السلامة وتأمين الطيران ومدير الحركة الجوية وعدد من المعنيين في المطار مساء أمس أكد حمود على التقيد التام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والتفتيش والمراقبة ومواصفات التشغيل والقوانين الناظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها بما يحقق اعلى درجات الامن والسلامة منوهاً بجهود كوادر الطيران المدني السوري وجاهزيتها وخبرتها وكفاءتها العالية التي يشهد لها في كل أنحاء العالم.

وشدد حمود على اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة وعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع ما لم تحقق جميع شروط ومعايير الأمن والسلامة وخاصة مراعاة الظروف الجوية والفنية لحالة الطيران وطلب وضع دراسة لرفد المطار بالتجهيزات اللازمة لأمن وسلامة الطيران وتوفير المعدات والخدمات الارضية التي تحقق اعلى درجات الجاهزية والتدخل عند حدوث أي حالات طارئة.

سانا

شام تايمز

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